بيت المال: سنبادر قريبا بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب

كشف آمر ما تسمى “غرفة عمليات سرت الجفرة” العميد إبراهيم بيت المال، اليوم الجمعة، عن قرب فتح الطريق الساحلي.

وقال بيت المال، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “سنبادر قريبا بفتح الطريق بين الشرق والغرب أملا منا بتسهيل مهمة الحكومة وتماشيًا مع اتفاق لجنة 5+5، وعلى الطرف الثاني القيام بسحب المرتزقة”، على حد زعمه.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، عقب انتهاء اجتماعها، الثلاثاء الماضي، بمقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورؤساء اللجان الفرعية التابعة لها، عن اجتماعها قريبًا لتقييم جاهزية الطريق الساحل في مدة أقصاها أسبوعين.

وجددت اللجنة مطالبتها مجلس الأمن الدولي والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بـ«إلزام الدول التي يتبعها المرتزقة والمقاتلين الأجانب بسحبهم فورًا من الأراضي الليبية».