«الأرصاد»: طقس متقلب مصحوب برياح نشطة على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب مصحوب برياح نشطة على أغلب المناطق يتخلله سقوط رخات خفيفة من المطر على بعض مناطق الشمال مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة، غدًا السبت، على أن تنخفض، الأحد، على الشمال الغربي.

رأس أجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس: احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيًا، مساء الغد، إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم بين 19 و25 درجة مئوية، وتصل على سرت وأبونجيم إلى 29 درجة، وتسجل ارتفاعًا، غدًا، على أغلب المناطق، ثم تنخفض بشكل ملحوظ بدايةً من مساء نفس اليوم على أغلب المناطق .

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

الطقس: مغيم على أغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ ما قد يسبب إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول، مساء الأحد، إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا، غدًا، ثم تنخفض بدايةً من مساء الأحد .

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

الطقس: صافي إلى قليل الغيوم.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة؛ ما قد يسبب إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية ولا تتجاوز اليوم 26 درجة على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا مساء الأحد.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: قليل الغيوم.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ ما قد يسبب إثارة الأتربة والرمال على اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية ولاتتجاوز اليوم 28 درجة على السرير، وتسجل ارتفاعًا، غدًا، على السرير .

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