عبدالمنعم الحر: لا أحد يشكك في تورط أردوغان في جرائم حرب بليبيا

قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر:” لا أحد يشكك في تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جرائم حرب وارتكاب أيضا جرائم ضد الإنسانية في ليبيا”.

وأضاف “الحر” في مداخلة هاتفية مع “قناة العربية الحدث” تابعتها ورصدتها “الساعة24” إن اللجوء للمحاكم الدولية لعدم قدرة القضاء الليبي على محاكمة المتهمين والتي من ضمنها جرائم الحرب والحروب ضد الإنسانية، وهنا وجب على المجتمع الدولي المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية التدخل حتى لا يكون هناك إفلاتُ من العقاب وحتى يكون هناك ملاحقة لكل الجناة الذي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وأيضا جرائم الحرب.

ولفت إلى أن الدعوى التي قدمت مؤخرا إلى المحكمة الجنائية قد تحتاج إلى فحص من قبل مكتب الإدعاء ثم من الغرفة التنفيذية مما يستغرق شهورا أو سنينا معدودة.

ولفت إلى أن هناك جرائم ارتكبت منذ دخول المرتزقة إلى ليبيا ودفعت بهم تركيا والذي قدر عددهم بـ 9 آلاف مقاتل، موضحا أن قبول الدعوة أمام الجنائية الدولية ليس بالأحرى وجود أدلة كافية، لكن وجب على المدعي العام أمام المحكمة الجنائية التحقيق في مثل هذه الدعاوى، ووجب عليه إرسال بعثة لتقصي الحقائق، ومن ثم يتم جمع الأدلة داخل هذا الملف ثم يتم إحالته إلى الدائرة التنفيذية التي تنظر جسامة تلك الانتهاكات وهل تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية؟ من عدمه.

وأثار قبول المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي بهولندا، الشكوى المقدمة من المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف تحت اسم «العدوان التركي على ليبيا»، العديد من ردود الأفعال، حيث يبدو أن المرتزقة سوف يقودون أدروغان والسراج إلى ساحات العدالة.

وجاء قبول المنظمة، بعد أن وصلت الشكوى المقدمة بالتعاون مع المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية، ووجهت الدعوى الاتهام إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصفته وشخصه وعدد من قيادات الجيش التركي، كما اتهمت رئيس حكومة طرابلس السابقة، فايز السراج، بجانب مجموعة من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أسماء بعض قادة الميليشيات المتورطة في العديد من الجرائم المروعة ضد الشعب الليبي.