الشارف: نحتاج لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل

رأى عضو مجلس النواب أحمد الشارف أن الميزانية المقترحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية كبيرة جداً نظراً للمدة الزمنية للحكومة.

وأشار الشارف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، لوجود مهام محددة للحكومة تتطلب التمويل المالي اللازم في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكد النائب البرلماني أن وزارة الصحة من أكثر القطاعات التي تحتاج لدعم مالي، كما أن قطاعي الكهرباء والحكم المحلي بحاجة لدعم مالي لأنهما قطاعان يمسان حياة المواطن بشكل خاص، مردفا: “نحتاج لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل”.

يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قدرت ميزانية الدولة للعام 2021 بنحو 100 مليار دينار ليبي.