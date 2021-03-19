طرابلس.. وضع المسات الاخيرة على الكتيب الخاص بحملة التطعيم ضد كورونا

اجتمعت اللجنة التسيرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أمس الخميس بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس بحضور مدير عام المركز الدكتور بدر الدين بشير النجار ونائبه الدكتور حسين محمد بن عُثمان رئيس اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا .

وخلال الاجتماع استعرضت اللجان المشكلة كل الخطوات التي تم استكمالها ، والتجهيز لانطلاق حملة التطعيم ، ووضع المسات الاخيرة على الكتيب الخاص بحملة التطعيم ، وكذلك تصحيح وتعديل بعض الإجراءات لضمان وصول التطعيم لكافة المواطنين ..