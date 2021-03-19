“كوبيش” يكشف حقيقة إرسال قوات سلام إلى ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، رفض الليبيين لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادهم.

وأشار “كوبيش” خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، في العاصمة برلين؛ إلى توافق الجميع على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، في أقرب وقت، من ليبيا، التي لا تزال مليئة بالوجود الخارجي، غير المرغوب فيه، حسب قوله.

وأوضح المبعوث الأممي أن الفريق الأممي، الذي زار ليبيا، سيُقدّم تقريرًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأن الأمر سيكون في يد مجلس الأمن؛ للنظر في الدعم الذي سيُقدّمه لليبيا.

وبشأن المراقبة الدولية لوقف النار؛ لفت “كوبيش” إلى عدم وجود أي تدخّل عبر قوات حفظ السلام في ليبيا مُؤكدًا أن المراقبة ستكون من قبل الأطراف الليبية نفسها.

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