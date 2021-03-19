«الدريجة»: الزيادة ينبغي أن توجه للمتقاعدين والمرتبات الأدنى

قال محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، إن تخفيض سعر الصرف وإلغاء الجمارك لتخفيض الأسعار هي الخطوة السليمة التي ننتظرها”.

وأضاف محسن الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” زيادة المرتبات ينبغي أن توجه للمتقاعدين والمرتبات الأدنى”.

تجدر الإشارة إلى أن عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، كان قد أعلن أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قدمت مقترح ميزانية للعام 2021 تقدر بـ 100 مليار دينار.

وعقدت لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس اجتماعاً أمس الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش، وناقشت اللجنة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021 المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس.