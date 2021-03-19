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المنفي يعزي في وفاة طفل جراء انفجار لغم بمنطقة عين زارة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية” محمد المنفي ” تعازية لـ «آلِ عقيل»  في وفاة إبنهم ” عبدالمهيمن ” جراء إنفجار لغم   بمنطقة عين زارة  بالعاصمة طرابلس ، كما تمنى الشفاء العاجل لبقية الجرحى.

ودعا رئيس المجلس،  في بيان نقله مكتبه الإعلامي  ” عبدالحميد الدبيبة” والجهات المختصة بضرورة متابعة هذا الحادث الأليم والاهتمام بالمصابين وتقديم كافة العون والمساعدة لهم.

وأسفر انفجار لغم أمس الخميس بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس عن  وفاة الطفل “عبد المهين مهند عقيل” وإصابة  ثلاثة  آخرين بإصابات متفاوتة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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