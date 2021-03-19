مجموعة العمل السياسي الأممية: لا بد من إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا

ليبيا- أصدرت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا بيانًا عقب اجتماع عقدته الخميس بشأن تطورات الأوضاع.

البيان الصادر عن المجموعة المؤلفة من الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أكد أن الاجتماع تم تكريسه للنظر في التقدم المُحرَز حتى الآن بشأن الدفع بتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية.

وأضاف البيان أن خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي تهدف لإجراء الاستحقاق الانتخابي العام في ديسمبر المقبل، فيما قام رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح بإطلاع أعضاء المجموعة على الأنشطة والاستعدادات التي تقوم بها المفوضية لتنظيم هذا الاستحقاق.

وأوضح البيان أن أعضاء المجموعة ناقشوا مع السايح المساعدة والدعم اللذان يمكن أن يقدمهما المشاركون في عملية برلين للمفوضية، بهدف استكمال العملية الانتخابية بنجاح، لتعرب الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا في نهاية الاجتماع عن أمور عدة.

وتضمنت هذه الأمور الإشادة مجددًا بالتقدم المهم الذي أحرزه حتى الآن الشعب الليبي والجهات المعنية في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودفع العملية السياسية إلى الأمام، والترحيب بالتصويت المهم لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي أدت اليمين الدستورية أمام المجلس.

ورحبت الرئاسة بتأدية أعضاء المجلس الرئاسي الجديد اليمين أمام المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وبالانتقال السلمي للسلطة من الحكومة المنتهية ولايتها إلى السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة، مع الإعراب عن الدعم المستمر للسلطة التنفيذية الجديدة وجميع المؤسسات ذات الصلة.

وجددت الرئاسة دعمها لجهود كافة المؤسسات لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية بنجاح، لا سيما من خلال توحيدها جميعًا وتعزيز المصالحة الوطنية، مع الإشادة بالتزام القيادة الليبية الجديدة بإجراء الانتخابات في موعدها. مشيرة إلى أهمية تحقيق تقدم سريع لتفعيل إطار قانوني مطلوب للإجراء بما يتماشى مع خارطة الطريق.

وأكدت الرئاسة ترحيبها بالإيجاز الشامل الذي قدمه السايح، مع التأكيد على الدور المهم للمفوضية في إجراء واستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقبلة، والدعم الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إجراء هذه الانتخابات في الموعد المقرر لها، وبشكل حرٍّ ونزيه وذي مصداقية.

وأشارت الرئاسة إلى أن إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وذات مصداقية يتطلب بيئة سياسية وأمنية مؤاتية؛ حيث تلتزم جميع الجهات المعنية الليبية مقدمًا باحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في جو من الأمان في جميع أنحاء البلاد دون تهديد أو تدخل.

وأشادت الرئاسة بالتزام وتصميم القيادة والمؤسسات الجديدة على استعادة سيادة ليبيا بالكامل والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها، مع أهمية الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وتسريع جهود المعالجة الشاملة لتهديد الجماعات المسلحة والميليشيات لحفظ نزاهة الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية