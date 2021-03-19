وزير الدفاع الايطالي: ليبيا اولوية استراتيجية بالنسبة لنا

أعاد وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني التأكيد على أن ليبيا “أولوية إستراتيجية” بالنسبة لبلاده، وكوزارة دفاع “سنواصل متابعة التعاون العسكري التقني، مع التركيز قبل كل شيء على التدريب وكذلك ضمان الدعم لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية”، حسبما نصت “الاتفاقية الموقعة في شهر كانون الاول/ديسمبر” مع نظيره في حكومة الوفاق الوطني السابقة، صلاح الدين النمروش

ونوه غويريني، في مقابلة مع صحيفة (ريبوبليكا) اليوم الجمعة، بأهمية التعاون العسكري مع ليبيا كي تعود بلاده للعب “دور ريادي” ومد يد العون”لدعم لمؤسساتها” مع “احترام السيادة الوطنية الليبية”.