وفاة طفلين في حريق منزل بمصراتة

أعلنت مديرية أمن مصراتة في وقت متأخر، الخميس، وفاة طفلين جراء احتراق منزلهم في منطقة زاوية المحجوب.

وأشارت المديرية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى ورود إشارة هاتفية من نقطة أمن مركز مصراتة الطبي تفيد بجلب طفلبين متوفيان جراء نشوب حريق بمنزل والدهما المدعو فتحي على اشكيربان في منطقة زاوية المحجوب.

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والطفلان هما: « خالد فتحي اشكيربان مواليد 2017، مقيم المحجوب، وعلي فتحي اشكيربان موالد 2019، مقيم المحجوب».

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