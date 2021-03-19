حكومة الوحدة: سنتعاون مع الولايات المتحدة ودول حليفة لإخراج المرتزقة بالقوة حال فشل المساعي السلمية

ليبيا – طالب المسؤول الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية الدول التي جلبت القوات الأجنبية “المرتزقة” إلى ليبيا بسحب هؤلاء القوات في أقرب فرصة.

المسؤول الإعلامي شدد في تصريح نشره المكتب الإعلامي للحكومة على أنه لن يكون هنالك تهاون مع القوات الأجنبية، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الحليفة بهذا الصدد للقيام بالتنسيق لإخراجهم بالقوة في حال فشـل المساعي السلمية.

وأضـاف أن سيادة الدولة الليبية خط أحمر ويجب على الجميع معرفة ذلك، مثمنًا عاليًا تحركات اللجنة العسكرية “5 + 5” والدفع بها ومتابعة التقارير الواردة منها.

وفي سياق متصل، نوّه المسؤول الإعلامي أن المدة بدأت بالنفاد وعلى القوات الأجنبية الخروج وهو أمر محتوم .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية