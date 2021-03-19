شركة الكهرباء: استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك أرهقت كاهل الشركة من الناحية المالية

ليبيا- نبهت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس إلى استمرار ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي ترهق كاهل الشركة من الناحية المالية وتضعف أداء شبكة التوزيع.

بيان صحفي للشركة تابعته صحيفة المرصد، أكد تكبد الشركة أعباء مادية كبيرة لإرجاع هذه الأسلاك إلى الخدمة. مؤكدًا قيام عدد من اللصوص بالاعتداء على خط الصابون من 30 الرقدالين وسرقة أسلاك مسافة ألف متر، ما تسبب في فصل التغذية عن نحو 5 محولات.

وأضاف البيان أن الاعتداء تم أيضًا على خط هرهور من 30، زنوبة وسرقة أسلاك مسافة 300 متر، وخط الرهبة من 30 التحلية، وسرقة أسلاك مسافة 1650 مترًا، مما تسبب في فصل التغذية عن نحو 10 محولات بإدارة توزيع الجفارة؛ فضلًا عن ما جرى بدائرة توزيع النواحي الأربع.

وأوضح البيان إن الدائرة شهدت الاعتداء على خط الأحضر من 30 الدقيق وسرقة أسلاك مسافة 750 مترًا، ما تسبب في فصل التغذية عن نحو 30 من المحولات. مؤكدًا أن هذا الأعمال الإجرامية تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق المذكورة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية