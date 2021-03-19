“مؤسسة النفط” تشارك بالمؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة، الذي عقد بالعاصمة التونسية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن المؤتمر الذي عقد بالفترة من 12_16 مارس الجاري تخلله العديد من الورقات البحثية المشاركة، كما تضمن تقديم العروض المرئية لبعض برامج ومشاريع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

وأضاف البيان: “قامت إدارة التنمية المستدامة بتقديم ورقة بحثية تحت عنوان (الأثر التنموي لبرامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الوطنية للنفط في ضوء أهداف التنمية المستدامة بمنطقة الهلال النفطي/ بلدية البريقة)، وكذلك عرض مرئي لبرامج ومشاريع إدارة التنمية المستدامة”.

وأشار البيان إلى أن الورقة البحثية المقدمة من إدارة التنمية المستدامة لكل من المشاركين إبراهيم خليفة ومحمد الجهاني قد تحصلت على التراتيب الأولى ضمن أكثر من 200 ورقة بحثية تم قبولها لعدد 25 دولة مشاركة.