ارتفاع مرعب للوفيات | تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 19 مارس 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 18 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (357) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6366) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1366) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1990) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (441) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (146) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (258) عينة

6.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (116) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (118) عينة

8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (646) عينة

9.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (377) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (24) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (25) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (46) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (1) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (97) عينة

15.مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (224) عينة

16.المختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة

17.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (204) عينة

18.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــــ عدد (5232) عينة سالبة

ــــ عدد (1134) عينة موجبة ( 868 جديدة + 266 مخالطة )

ــــ نسبة الحالات الموجبة (17.8%)

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 463 حالة جديدة

عدد 70 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 63 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 14 حالة جديدة

4.السواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

5.ترهونه

عدد 12 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 18 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 6 حالة جديدة

8.الماية

عدد 1 حالة جديدة

9.العجيلات

عدد 4 حالة جديدة

10.باطن الجبل

عدد 2 حالة جديدة

11.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

12.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 15 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

14.نالوت

عدد 7 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 39 حالة جديدة

16.الزاوية الغرب

عدد 15 حالة جديدة

17.اسبيعة

عدد 2 حالة جديدة

18.قصر بن غشير

عدد 34 حالة جديدة

19.الزاوية المركز

عدد 23 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

20.الزنتان

عدد 33 حالة مخالطة

21.الجفرة

عدد 23 حالة جديدة

22.سوق الخميس امسيحل

عدد 14 حالة جديدة

23.قصر الاخيار

عدد 3 حالة جديدة

24.سبها

عدد 34 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

25.البوانيس

عدد 5 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

26.الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.وادي عتبه

عدد 1 حالة جديدة

28.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

29.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

30.الرياينة

عدد 23 حالة جديدة

31.زواره

عدد 23 حالة مخالطة

32.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

33.درج

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

34.درنة

عدد 4 حالة جديدة

35.اجدابيا

عدد 20 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

36.ككلة

عدد 3 حالة جديدة

37.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

38.غريان

عدد 16 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

39.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

40.العامرية

عدد 10 حالة جديدة

41.السائح

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

42.الاصابعة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

43.يفرن

عدد 8 حالة جديدة

44.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

45.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 915 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 690 حالة في طرابلس

2.عدد 13 حالة في الزنتان

3.عدد 9 حالات في اجدابيا

4.عدد 8 حالات في تازربو

5.عدد 69 حالة في مصراته

6.عدد 19 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 2 حالة في ظاهر الجبل

8.عدد 2 حالة في درنة

9.عدد 4 حالات في غريان

10.عدد 20 حالة في باطن الجبل

11.عدد 8 حالات في زليتن

12.عدد 71 حالة في سبها

تفاصيــــــل الــــ ( 52 ) حالة الوفاة

1.عدد 39 حالة في طرابلس … خلال الايام القليلة الماضية

2.عدد 1 حالة في الجفرة

3.عدد 1 حالة في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في رقدالين

5.عدد 1 حالة في مصراته

6.عدد 1 حالة في ظاهر الجبل

7.عدد 1 حالة في سرت

8.عدد 1 حالة في القره بوللي

9.عدد 2 حالة في السواني بن ادم

10.عدد 2 حالة في جنزور

11.عدد 1 حالة في ترهونة

12.عدد 1 حالة في زلطن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 150341

2.الحالات النشطة : 10781

3.المتعافين : 137073

4.الوفيات : 2487

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