أبو الغيط يؤكد لـ المنقوش على الدعم العربي لليبيا

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بحثت ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، هاتفيا الخميس، سبل تعزيز الدعم العربي لليبيا في هذه المرحلة الانتقالية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط أكد للمنقوش التزام الجامعة بدعم ومساندة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا والتي تولت مهامها بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وأعرب أبو الغيط عن التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها ومرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يدعم استقرار البلاد ودفع المصالحة الوطنية بين أبنائها، ويساهم في استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وعقد الانتخابات الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الليبية أن المنقوش ظهر الخميس اتصالا هاتفيا من أبو الغيط، والذي بدوره هنئها بمناسبة توليها لهذا المنصب كونها أول سيدة تتولى قيادة الخارجية الليبية.

وكانت جامعة الدول العربية قد رحبت بتصويت مجلس النواب الليبي الأربعاء على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، مشيدةً بصفة خاصة بالتوافق العريض الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة التي نالتها التشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.