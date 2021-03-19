حصيلة قياسية جديدة في وفيات كورونا ورقم الإصابات في «24 ساعة» يقفز إلى 1134

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة، كما تم شفاء 915 مصابا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات قفز إلى 150341 حالة منها 10781 حالة نشطة، والمتعافين 137073 شخصا، والوفيات 2487 .

وبحسب البيان اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس رقم (357) ، فإن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم 6366 عينة موزعة على المختبرات التالية :المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1366) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1990) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (441) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن عدد (146) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (258) عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (116) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (118) عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (646) عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة عدد (377) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (24) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (25) عينة

كما تقلى مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (46) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (1) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (97) عينة، ومختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (224) عينة، والمختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (204) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات

ولفت المركز، في بيانه، أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :عدد (5232) عينة سالبة ، و(1134) عينة موجبة ( 868 جديدة + 266 مخالطة )، ونسبة الحالات الموجبة (17.8%)

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 463 حالة جديدة

عدد 70 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 63 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 14 حالة جديدة

4.السواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

5.ترهونه

عدد 12 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 18 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 6 حالة جديدة

8.الماية

عدد 1 حالة جديدة

9.العجيلات

عدد 4 حالة جديدة

10.باطن الجبل

عدد 2 حالة جديدة

11.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

12.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

13.بني وليد

عدد 15 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

14.نالوت

عدد 7 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 39 حالة جديدة

16.الزاوية الغرب

عدد 15 حالة جديدة

17.اسبيعة

عدد 2 حالة جديدة

18.قصر بن غشير

عدد 34 حالة جديدة

19.الزاوية المركز

عدد 23 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

20.الزنتان

عدد 33 حالة مخالطة

21.الجفرة

عدد 23 حالة جديدة

22.سوق الخميس امسيحل

عدد 14 حالة جديدة

23.قصر الاخيار

عدد 3 حالة جديدة

24.سبها

عدد 34 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

25.البوانيس

عدد 5 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

26.الشاطئ

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.وادي عتبه

عدد 1 حالة جديدة

28.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

29.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

30.الرياينة

عدد 23 حالة جديدة

31.زواره

عدد 23 حالة مخالطة

32.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

33.درج

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

34.درنة

عدد 4 حالة جديدة

35.اجدابيا

عدد 20 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

36.ككلة

عدد 3 حالة جديدة

37.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

38.غريان

عدد 16 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

39.سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

40.العامرية

عدد 10 حالة جديدة

41.السائح

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

42.الاصابعة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

43.يفرن

عدد 8 حالة جديدة

44.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

45.طبرق

عدد 3 حالة جديدة