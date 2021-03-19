وزير الصحة: ستتم مضاعفة الجهد لإعادة السيطرة على القطاع

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، إن أولويات المرحلة القادمة تتلخص في التعامل مع جائحة كورونا، عبر تقوية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الجنوبية والمتباعدة والاهتمام بالطواريء والعنايات وتقوية النظام الصحي الوطني وإعادة التماسك إليه ليعمل كمنظومة للنظام الصحي الوطني وتنفيذها بهمة وإدارة الجميع.

وقال الزناتي – في كتاب موجه إلى مديري المستشفيات العامة والعاملين بالأجهزة المكونة للنظام الصحي الليبي – إن مسؤولية تقديم الخدمات الصحية والطبية هي مسؤولية الجميع ابتداء من العاملين في قطاع الصحة إلى أكبر مسؤول فيه، لذلك وجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والمهنية قبل القانونية.

وأكد الزناتي أن تولي المناصب الإدارية والقيادية في القطاع على كافة مستوياته سيتم وفقًا لمعايير الجودة ووفق الأفضلية ودون النظر لأي اعتبارات غير فنية، باعتبار إن هذه المرحلة مرحلة إدارة الأزمة والطواريء وبالتالي وجب مضاعفة الجهد لإعادة السيطرة على القطاع وعدم تسهيل أي إجراء إداري أو مالي يخالف القوانين والقرارات الصادرة عن الدولة.