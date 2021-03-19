“الزناني”: تلبية احتياجات الجنوب الصحية ضمن أولوياتنا

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناني، إنهم وضعوا على أولوياتهم، في المرحلة القادمة، دعم الخدمات الطبية في المنطقة الجنوبية، ومضاعفتها؛ من أجل مواجهة فيروس “كورونا المستجد”، بالإضافة إلى الاهتمام بالطوارئ، والعنايات، وتقوية النظام الصحي في المنطقة.

ووجّه “الزناني” كتابًا إلى مديري المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، أكد، خلاله، أن مسؤولية تقديم خدمات صحية هي مسؤولية الجميع، وطلب منهم تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية، قبل القانونية.

وأشار إلى أنه سيعتمد على الخبرة والجودة في تعيين المناصب الإدارية والفنية، دون النظر إلى أي جوانب أخرى.

وذكر أن هذه المرحلة تعدّ مرحلة إدارة الأزمة والطوارئ، وتحتاج لتكثيف الجهود ومضاعفتها؛ من أجل السيطرة على القطاع، وعدم تسهيل أي إجراءات تُخالف قوانين وأنظمة الدولة.

وطالب الوزير، العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة والمراجعة؛ بأن يؤدوا دورهم بشكل كامل، وأن يمنعوا استنزاف موارد القطاع وإهدار المال العام.

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