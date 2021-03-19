237 إصابة بـ«كورونا» في بني وليد خلال أسبوع

سُجلت 237 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في بني وليد خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد فحص 742 عينة، على ما أفاد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الصحية في بني وليد.

وقال الناطق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس «كورونا» في بني وليد، مطالبًا مواطني المدينة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأعلن تسجيل أربعة حالات وفاة جراء الفيروس، إضافة إلى تحويل ثلاث حالات إلى مراكز العزل في المدينة.

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