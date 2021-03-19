حمودة: التصريحات المنسوبة لحكومة الوحدة الوطنية عن المرتزقة غير رسمية

نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إصدار أي بيان رسمي حول المرتزقة في ليبيا.

وقال حمودة في ‏‎تصريح لـ«الساعة 24»، إن التصريحات المنسوبة لحكومة الوحدة الوطنية عن المرتزقة غير رسمية.

وتداولت وسائل إعلام تصريحات اليوم الجمعة، مفادها أن المسؤول الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، صرح بأن الدول التى جلبت القوات الأجنبية “المرتزقة” إلى ليبيا يجب عليها سحب هؤلاء القوات في أقرب فرصة.

وبحسب التصريحات المزعومة، أضاف المسؤول أنه لن يكون هنالك تهاون معهم ومن المرجح أنـه سيكون هنالك تنسيق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الحليفة بهذا الصدد للقيام بالتنسيق لإخراجهم بالقوة في حال فشـل المساعي السلمية.