ليبيا الان

حمودة: التصريحات المنسوبة لحكومة الوحدة الوطنية عن المرتزقة غير رسمية

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إصدار أي بيان رسمي حول المرتزقة في ليبيا.

 

وقال حمودة في ‏‎تصريح لـ«الساعة 24»، إن التصريحات المنسوبة لحكومة الوحدة الوطنية عن المرتزقة غير رسمية.

 

وتداولت وسائل إعلام تصريحات اليوم الجمعة، مفادها أن المسؤول الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، صرح بأن الدول التى جلبت القوات الأجنبية “المرتزقة” إلى ليبيا يجب عليها سحب هؤلاء القوات في أقرب فرصة.

وبحسب التصريحات المزعومة، أضاف المسؤول أنه لن يكون هنالك تهاون معهم ومن المرجح أنـه سيكون هنالك تنسيق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الحليفة بهذا الصدد للقيام بالتنسيق لإخراجهم بالقوة في حال فشـل المساعي السلمية.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انا أعلم أن حكومه ساهم في تعيينها اردوغان بعدما تواطئت معه أستيفاني لن تجرؤ هذه الحكومه علي القول لاردوغان أنت غازي اخرج جيشك ومرتزقتك من ليبيا فاردوغان أشبه بولي النعمه علي الحكومه الجديده فلولا موافقته علي هذه الحكومه ما كانت تري النور فمندوب تركيا في الحكومه الليبيه هو رئيسها علي دبيبه ولذلك فلن يصف تركيا بالدوله الغازيه ولن يطالبها باخراج مرتزقتها بل سيترك ذلك للحكومه التي ستآتي من بعده بعد انتخابات 24 يسمبر المقبل

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  • حمودة ابوالعلمين حمودة هل ترغب حكومتكم فى بقاء مرتزقة مأجورين لحمايتها من غضب الشعب مثل فاسد السراق رغم انكم نلتم ثقة نواب الشعب وعليكم ان تطبقوا ارادته فى السيادة الوطنية عيب ياحمو ده كلام فارغ

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