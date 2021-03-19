المجلس البلدي جادو يوقف الدراسة ويحظر التجمعات بسبب كورونا

ليبيا- قرر المجلس البلدي في جادو إيقاف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية في البلدية حتى الخميس القادم الموافق للـ25 من مارس الجاري، بسبب وباء كورونا.

ووفقًا للقرار الذي نشرته صفحة المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتابعته صحيفة المرصد، فإنه جاء في إطار التوصيات التي قدمتها اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في بلدية جادة، لتحقيق هدف مواجهة تفاقم الوضع الوبائي فيها.

وبحسب القرار تم حظر التجمعات بجميع أشكالها في الصالات العامة والأفراح والمآتم والمقاهي، إضافة إلى الأنشطة الرياضية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية