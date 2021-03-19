الهنقاري: سنسمي«المنقوش» المرأة الحديدية إذا أقفلت السفارات غير الضرورية

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»:” إن مصير المرأة الليبية في تولي المناصب العليا يتوقف على وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إذا قامت نجلاء المنقوش بالواجب والوقوف مع الشعب على نحو تصحيح أوضاع وزارة الخارجية على النحو المطلوب لتخفيض النفقات المالية بتخفيض عدد العاملين وإغلاق السفارات والقنصليات غير الضرورية، حينها سوف نسميها المرأة الحديدية الليبية.”

واستقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أمس الخميس، سفراء كل من جمهورية إيطاليا جوزيبي بوتشيني والمملكة المتحدة نيكولاس هوبتون.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن المنقوش التقت السفيرين بديوان الوزارة بطرابلس، وقدما لها التهنئة بمناسبة توليها هذا المنصب .

وقد حضر اللقاء كل من مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمكلف بملف جمهورية إيطاليا و لمملكة المتحدة بإدارة الشؤون الأوروبية.