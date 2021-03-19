بايدن: من الضروري عمل مجلس الأمن لحل أزمة ليبيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحاجة إلى عمل مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الليبية.

وذكر البيت الأبيض في بيان طالعة “الساعة 24” نسخة منه، أن بايدن استضاف أمس الخميس ممثلين دائمين من مجلس الأمن الدولي، حيث أكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بالقيادة العالمية القائمة على القيم.

وأكد بايدن بحسب البيان التزام إدارته بإعادة التعامل مع المؤسسات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، وشدد على أهمية العمل مع الشركاء العالميين ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف لإنهاء الوباء، وتحسين الأمن الصحي العالمي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى الحاجة إلى عمل مجلس الأمن الدولي بشأن مجموعة من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في بورما، وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.