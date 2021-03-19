الدبيبة يلغي الإجراءات والقرارات الصادرة عن «الوفاق» و«الموقتة» اعتبارا من 10 مارس

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والموقتة ووزارتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.

ونصت المادة الأولى من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم «3» لسنة 2021 على: «تلغي جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية ووزارتهما والجهات التابعة لهما وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.

فيما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وحض الجهات المعنية على تنفيذه.

– الدبيبة يحظر على وزراء «الوفاق» و«الموقتة» اتخاذ أي قرارات تخالف صلاحيات «تصريف الأعمال»

والثلاثاء، أصدر الدبيبة، منشورًا للتنبيه على الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال». وأشار المنشور إلى اتخاذ عديد الوزراء في حكومتي الوفاق والموقتة إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال»، التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وأكد المنشور أن كل القرارات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد «باطلة» ولا ينتج عنها أي أثر قانوني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا