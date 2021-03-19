الجفرة.. ايقاف الدراسة وصلاة الجمعة فى المسجد حتى اشعار آخر

أعلن المجلس التسييري لبلدية الجفرة الخميس ايقاف الدراسة لجميع المراحل التعليمية وكافة المناشط الثقافية والدورات التدريبية واقامة صلاة الجمعة في المساجد .
ونص القرار الصادر عن المجلس على اغلاق محلات تأجير الخيام للافراح او المأتم ومقاهي الارجيلة والمطاعم ذات الطابع الجماعي والاسواق الشعبية .
كما تضمن القرار ايقاف اقامة الافراح والمأتم والتجمعات العشوائية مع الزام كافة المحلات التجارية والجهات العامة والاندية الرياضية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا.
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