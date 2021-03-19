تونس | السجن 48 سنة بحق 10 أشخاص حرضوا الشباب التونسي على القتال في ليبيا وسوريا

ليبيا – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية التونسية أمس الخميس بالسجن مدة 48 عامًا مع النفاذ العاجل في حق 10 متهمين منهم 5 نساء، وذلك من أجل تكوينهم خلية بايعت تنظيم “داعش”، وتحريض الشبان والفتيات على السفر إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا، وتمكينهم من ذلك بتهريبهم إلى ليبيا ومن ثمّ إلى سوريا.

راديو “موزاييك” التونسي أفاد أنه جاء في لائحة الاتهام أن الخلية تم تفكيكها سنة 2017 بإحدى ولايات الشمال وحجز جوازات سفر وحواسيب وأموال كانت بحوزة عدد من عناصرها .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية