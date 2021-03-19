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بايدن يحث الممثلين الدائمين لمجلس الأمن الدولي على التحرك السريع لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحثهم على التحرك السريع لحل الأزمات الإقليمية، ومن بينها الأزمة الليبية.

بايدن وفي بيان للبيت الأبيض اليوم الجمعة وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية شدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن عدد من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمات في بورما “ميانمار” وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تريد إظهار قيادة عالمية قائمة على القيم وإعادة التواصل مع المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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