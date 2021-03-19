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البعثة الأممية تعرب عن قلقها بشأن اعتقال مجموعة مسلحة لمسؤول بالمصرف الليبي الخارجي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم، أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في وسط طرابلس بتاريخ الـ9 من فبراير الماضي من قبل جماعة مسلحة -بحسب مزاعم- وما يزال مصيره مجهولًا.

البعثة ناشدت في بيان لها أمس الخميس السلطات القضائية التدخل الفوري والإفراج عن إبراهيم أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير، تماشيًا مع الالتزامات الوطنية لليبيا والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ودعت البعثة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لإعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا، سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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