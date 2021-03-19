ليبيا الان

روسيا: تواصلنا مع “الدبيبة” بشأن عودة سفارتنا إلى طرابلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الصراع المستمر في ليبيا لا يُمكن أن ينتهي؛ إلا عبر عملية تسوية سياسية شاملة.

وأوضحت “زاخاروفا” أن الحوار في ليبيا يجب أن يبدأ بالتنسيق مع الأطراف الرئيسة، عبر حوارٍ شاملٍ من قبل ممثلي جميع المناطق في ليبيا، بمُشاركة القوى السياسية المُؤثّرة.

وأشارت إلى أن القائم بالأعمال الروسي، تواصل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء، وناقش معهم إمكانية عودة السفارة الروسية للعمل من طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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