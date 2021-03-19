جونسون: مصر لعبت دورًا جوهريًا تجاه تسوية القضية الليبية

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الخميس في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطورات الأوضاع في ليبيا.

جونسون أعرب بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة السيسي تجاه تسوية القضية الليبية، وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد جونسون حرصه على استمرار التواصل مع السيسي لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعًا لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية