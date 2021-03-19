أحمد حمزة: “الإخوان” تحاول ابتزاز حكومة الوحدة الوطنية

رأى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، تحاول ابتزاز حكومة الوحدة الوطنية للحصول على مواقع سيادية تمكّنهم من استمرار بسط نفوذهم على مفاصل الدولة.

وقال حمزة، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الأولوية الأهم لدى الحكومة الجديدة هي إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، إضافة إلى إصلاح قطاع الأمن، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي، ومعالجة وتحسين مستوى الخدمات في البلاد.

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن وجود أنقرة في البلاد سيقتصر على التعاون الاقتصادي وكذلك السياسي، مؤكدا أن الحضور العسكري لا يمكن القبول به في ليبيا، بعد دخول البلاد مرحلة جديدة تؤسس لمصالحة وطنية.

وكشف حمزة عن إحصاء بنحو ألف شخص اختفوا قسريا إلى حدود العام 2018، من بينهم نساء وشيوخ وأطفال وحقوقيون وإعلاميون ورجال قانون ومسلحون ومواطنون وأجانب.

وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نوّهت منذ العام 2012، إلى أن الانتشار الواسع للسلاح الذي تحتكره الدولة في الأصل، يعد السبب الرئيسي المغذي للعنف والمتسبب الرئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.