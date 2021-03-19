تركيا تصدر أوامر لمرتزقتها بمغادرة ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا بدأت فعليا في تنفيذ قرار سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا، بعد أشهر من التلكؤ وربح الوقت ومراقبة التطورات السياسية.

وقال المرصد السوري بحسب ما نقلت عنه مواقع عربية، إن أوامر تركية صدرت للمرتزقة السوريين في ليبيا للعودة إلى سوريا، في تطور جديد على الساحة الليبية، وبعد دعوات متكررة لأنقرة بسحب مرتزقتها.

وتناور تركيا بملف المرتزقة الأجانب في ليبيا، خاصة في سنوات حكم الوفاق التي يسيطر عليها الإسلاميون، حيث نجحت عبر ضغطها في الحصول على امتيازات لوجستية واقتصادية وقعها لها السراج نهاية 2019.