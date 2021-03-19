الأرصاد الليبية: أمطار خفيفة على الساحل وجبل نفوسه وارتفاع في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، خلال 3 أيام، طقس متقلب مصحوب برياح نشطة على أغلب المناطق يتخلله سقوط رخات خفيفة من المطر على بعض مناطق الشمال مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة يوم الغد وتنخفض يوم الأحد على الشمال الغربي.

قال “المركز” في بيان “احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية من رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجياً من مساء يوم الغد الى شمالية غربية نشطة السرعة.

أضاف: “درجات الحرارة القصوى:تتراوح هذا اليوم ما بين (19- 25) مْ ، وتصل على سرت وابونجيم الى (29 ) مْ ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض بشكل ملحوظ بدايةً من مساء نفس اليوم على أغلب المناطق”.

وواصل: “الطقس: مغيم على أغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح: جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء يوم الأحد الى غربية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة”.