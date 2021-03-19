الجزائر: نُعارض وجود قوات أجنبية في ليبيا.. وندعم توحيد مؤسساتها

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن بلاده تعارض وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وشدد “بوقادوم”، في تصريح صحفي، على أهمية ضمان الأمن في ليبيا عبر توحيد المؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الليبية، كان يجب أن يتم منذ البداية، بحلّ شرعيّ للسلطة.

وأبدى الوزير الجزائري ارتياحه لوجود حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي، مُمثّل لكل مناطق ليبيا.

وكشف “بوقادوم” عن زيارة مُرتقبة لوفد ليبي إلى الجزائر، مُؤكدًا أن بلاده تعمل، يوميًا، مع شركائها الليبيين، مُبيّنًا أن هناك تحركاتٍ جزائرية لا يتم الإعلان عنها.

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