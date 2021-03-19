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الجزائر: نُعارض وجود قوات أجنبية في ليبيا.. وندعم توحيد مؤسساتها

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن بلاده تعارض وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وشدد “بوقادوم”، في تصريح صحفي، على أهمية ضمان الأمن في ليبيا عبر توحيد المؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الليبية، كان يجب أن يتم منذ البداية، بحلّ شرعيّ للسلطة.

وأبدى الوزير الجزائري ارتياحه لوجود حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي، مُمثّل لكل مناطق ليبيا.

وكشف “بوقادوم” عن زيارة مُرتقبة لوفد ليبي إلى الجزائر، مُؤكدًا أن بلاده تعمل، يوميًا، مع شركائها الليبيين، مُبيّنًا أن هناك تحركاتٍ جزائرية لا يتم الإعلان عنها.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • قاتل الله العجل صح النوم يا ابوقادوم بعد سنتان من تواجد المرتزقه هذا وين أصدرت الجزائر موقفها من القوات الاجنبيه في ليبيا بح حتي تركيا أعطت الآوامر للمرتزقه بالعوده الي سوريا

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  • نتمنى من الجزائر والمغرب وتونس ومصر وغيرهم من الدول عدم تجاوز الحدود الأخلاقية والأدارية والأمنية والعسكرية في شئون الدولة الليبية .
    والالتفات لمشاكل دولهم وشئونهم المتعلقة بشعوبهم واحزابهم

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