الثني يتأخر في تسليم السلطة.. والسبب سيارة السراج

كشف مصدر مقرب من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا، عن موافقة عبدالله الثني على تسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من ملتقى الحوار السياسي والمتحصلة على ثقة مجلس النواب .

وأكد ذات المصدر في اتصاله الهاتفي مع صحيفة ” الساعة 24 ” على أن عبدالله الثني ينتظر حضور الرئيس عبدالحميد الدبيبة أو نائبه حسين عطية القطراني لتسليم السلطة كما أن وزراءه بالحكومة المؤقتة بعضهم ينتظر التسليم للوزراء الجدد، والأخرين تركوا مكاتبهم وبدأوا في تواصلهم مع حكومة الوحدة الوطنية للحصول على مناصب بالحكومة الجديدة.

وبحسب ذات المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن هويته، أن الثني يسعى للتسليم بشكل رسمي في حضور وسائل الإعلام المحلية والخارجية على غرار حفل التوديع الذي شهده فائز السراج وخروجه من مقر رئاسة الحكومة بسيارته الخاصة.