مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا يؤكد لمستشار صالح على دعم حكومة الوحدة الوطنية

القبة 19 مارس 2021 (وال)- أكد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، على دعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى أن تتحقق طموحات الشعب المتمثلة في المصالحة الشاملة، والعدالة الانتقالية، وتوفير الخدمات والتنمية المستدامة، وإشراك كافة أطياف الشعب في الاستحقاقات القادمة في وقتها وتاريخها المحدد سلفًا.

وقال المجلس – في بيان نشره عبر صفحته في فيسبوك – أن وفد المجلس خلال لقاءه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أكد على وحدة التراب الليبي، وأهمية دعم مسار السلام واستقرار الوطن عن طريق المبادرات المجتمعية، والجسم التشريعي الذي يُمثل تطلعات وآمال كل الليبيين، وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن مخرجات الحوار السياسي.

هذا وانتهي اللقاء بإعتماد مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا والإعتداد به كجسم شرعي وفق القوانين المتبعة وهو الممثل الوحيد لقبائل الطوارق في ليبيا.(وال- القبة) ر ت

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