أمين منظمة العربية لحقوق الإنسان: لا أحد يشكك في تورط أردوغان في جرائم حرب وضد الإنسانية بليبيا

طرابلس 19 مارس 2021 (وال)-قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبد المنعم الحرّ، إنه لا أحد يشكك في تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جرائم حرب، وارتكاب أيضًا جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وأوضح الحرّ -في تصريحات صحفية -أن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية هو عدم قدرة القضاء الليبي على محاكمة المتهمين، حتى لا يكون هناك إفلات من العقاب ومُلاحقة لكل الجُناة الذي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وأيضًا جرائم الحرب. (وال- طرابلس) ر ت

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