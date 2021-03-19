بوريل: تواجد العسكري التركي والمرتزقة على الأراضي الليبية قد أزداد في العام الأخير

روما 19 مارس 2021 (وال)-قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوجود العسكري التركي والمرتزقة على الأراضي الليبية قد أزداد في العام الأخير، مشيرًا أنه من ضروري دعم خفر السواحل الليبي حتى لا ينتهي به الأمر في أيدي عملاء أجانب، بحسب قوله.

وأضاف بوريل -خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر بعثة إيريني في روما -أن بعثة إيريني حققت نتائج ملموسة في رصد انتهاكات الحظر المفروض على ليبيا، الأمر الذي ساهم في الخطوات الإيجابية التي حققها الليبيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية. (وال- روما) ر ت

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