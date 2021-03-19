«السني»: اتفقنا مع مندوبي 4 دول على إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم مخرجات الحوار السياسي

اجتمع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني ” خلال اليومين الماضيين مع مندوبي كل من الصين، المملكة المتحدة، روسيا الاتحادية وفرنسا، وذلك في إطار استعراض آخر تطورات الشأن الليبي، قبل عقد جلسة مجلس الأمن يوم 2021/3/24 القادم للاستماع إلى إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيتش وكذلك إحاطة عن تقرير لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا.

وبحسب بيان لـ”البعثة”، خلال هذه اللقاءات رحب مندوبو الدول أعضاء المجلس باختيار السلطة التنفيذية الجديدة والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في تونس والذي يفضي إلى الانتخابات المزمع عقدها في 24-12 هذا العام، والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار وخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة أنحاء البلاد، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم إرادة الليبيين وهذه المسارات المختلفة والتزام جميع الأطراف في الداخل والخارج بمخرجات الحوار السياسي الليبي.