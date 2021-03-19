«إيتاميل رادار»: مهمة مراقبة إيطالية جديدة قبالة سواحل ليبيا

ذكر موقع إيتاميل رادار الإيطالي، إنه تتبع مهمة مراقبة جديدة قبالة سواحل غرب ليبيا (تم تعقب آخر مهمة مماثلة قبل يومين)، وقد تم تنفيذ المهمة من قبل طائرة سلاح الجو الإيطالي من طراز Gulfstream E.550 CAEW (رقم تسجيل الطائرة IAM1495، رمز اشارة النداء MM62293).

أضاف موقع إيتاميل رادار الإيطالي: “غادرت الطائرة قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا في الساعة 08:40 بتوقيت وسط أوروبا متجهة جنوبا، وكانت قابلة للتعقب حتى الساعة 09:11، عندما اختفت من جميع مواقع التتبع. في الساعة 13:52 ظهرت الطائرة مرة أخرى بين ليبيا ومالطا، متجهًا شمالًا، وحوالي الساعة (14:40 بتوقيت وسط أوروبا) هبطت في قاعدة براتيكا دي ماري”.

وتابع قائلاً: “هذا الصباح، قمنا بتتبع نشاط تدريبي مثير للاهتمام فوق جنوب صقلية، وشهدت المنطقة كذلك تواجد طائرة البوينغ من طراز KC-767A، وهي طائرة عسكرية للتزود بالوقود والنقل الاستراتيجي، (ربما جنوب شرق صقلية)، لكن لم يكن من الممكن تعقبها”.