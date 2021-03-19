«إيتاميل رادار»: مهمة مراقبة إيطالية جديدة قبالة سواحل ليبيا

ذكر موقع إيتاميل رادار الإيطالي، إنه تتبع مهمة مراقبة جديدة قبالة سواحل غرب ليبيا (تم تعقب آخر مهمة مماثلة قبل يومين)، وقد تم تنفيذ المهمة من قبل طائرة سلاح الجو الإيطالي من طراز Gulfstream E.550 CAEW (رقم تسجيل الطائرة IAM1495، رمز اشارة النداء MM62293).
أضاف موقع إيتاميل رادار الإيطالي: “غادرت الطائرة قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا في الساعة 08:40 بتوقيت وسط أوروبا متجهة جنوبا، وكانت قابلة للتعقب حتى الساعة 09:11، عندما اختفت من جميع مواقع التتبع. في الساعة 13:52 ظهرت الطائرة مرة أخرى بين ليبيا ومالطا، متجهًا شمالًا، وحوالي الساعة (14:40 بتوقيت وسط أوروبا) هبطت في قاعدة براتيكا دي ماري”.
وتابع قائلاً: “هذا الصباح، قمنا بتتبع نشاط تدريبي مثير للاهتمام فوق جنوب صقلية، وشهدت المنطقة كذلك تواجد طائرة البوينغ من طراز KC-767A، وهي طائرة عسكرية للتزود بالوقود والنقل الاستراتيجي، (ربما جنوب شرق صقلية)، لكن لم يكن من الممكن تعقبها”.
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