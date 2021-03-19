تشغيل مصنع الأكسجين الطبي بمستشفى بنت بية في منطقة أوباري

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، عن تشغيل مستشفى الأكسجين الطبي بمستشفى بنت بية في منطقة أوباري جنوب غرب ليبيا، خلال احتفالية جرت صباح أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها سلمت المستشفى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصنع الأكسجين الطبي في إطار التعاون بين الجانبين لدعم القطاع الصحي.

وحضر الاحتفالية تشغيل مصنع الأكسجين الطبي بمستشفى بنت بيه ممثل عن وزارة الصحة، وإدارة المستشفى، والمجلس البلدي بنت بية، وإدارة الخدمات الصحية بالمنطقة، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مندوب عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال ممثل مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة عبدالمنعم الكميشي إن مصنع الأكسجين بمستشفى بنت بية هو «الأول في المنطقة» لتوفير حاجة المستشفى من الأكسجين الطبي، بالإضافة إلى المرافق الصحية بالبلدية، كما يساهم أيضاً في سد العجز في البلديات المجاورة. بالإضافة إلى تغذية مراكز العزل الخاصة بمصابي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة أن المصنع يعمل بمعدل 60 لتر في الساعة، بإجمالي 30 أسطوانة سعة 50 لتر في اليوم، بمعدل 1500 لتر من غاز الأكسجين الطبي في اليوم.

وأضاف الكميشي أن المنطقة كانت تزود في السابق بأسطوانات الأكسجين من مدينة سبها التي تبعد عنها حوالي 200 كيلومتر في حالة زيادة في الإنتاج لديهم، أو من طرابلس، مصراتة، جنزور أو غريان حسب التوفر والتي كانت تُكلف مبالغ مالية كبيرة نظراً لارتفاع سعر الوقود بالجنوب.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الليبي، وحصول المواطنين على الخدمات الطبية بكل سهولة، والعمل على رفع المعاناة عن أهالي الجنوب.

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