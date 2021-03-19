الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء لـ المنفي: مستعدون للمشاركة في مراقبة الانتخابات

ليبيا – قدم الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “س،ص” إبراهيم ساني أياني التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ولحكومة الوحدة الوطنية.

ساني وفي رسالته التي تلقاها المنفي وفقًا لمكتب إعلام الرئاسي قال: “في الوقت الذي يعبر فيه تولي فخامتكم لهذا المنصب عن تعطش ليبيا للتجديد، فإنه يمثل أيضًا الأمل في فتح طريق جديد للسلم والاستقرار والرفاهية لجميع الليبيين، وإنني أتطلع إلى إمكانية العمل بدفع من فخامتكم مع حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في تجمع س ص لتحقيق الهدفين الأساسيين، لتجمعنا وهما السلم والأمن، والتنمية الإقليمية المستدامة”.

وأعرب ساني عن استعداد التجمع لمواكبة العملية السياسية في ليبيا، ولا سيما العملية الانتخابية ولتعزيز قدرات الهيئات الانتخابية في هذا المجال والمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة في ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية