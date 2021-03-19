بوقادوم يكشف عن زيارة مرتقبة تجريها وفود ليبية إلى الجزائر

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن وفودا ليبية ستزور بلاده في غضون أيام قليلة، دون أن يبين هوية هذه الوفود.

بوقادوم رحب في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية بتوحيد المؤسسات في ليبيا، لافتا إلى دور الجزائر في مساعي حل الأزمة؛ مجددا تأكيداته أن الحديث عن أمن الأراضي الليبية مرتبط بنظيرتها الجزائرية، فالحدود المشتركة طويلة وتتطلب مزيدا من اليقظة حسب قوله.

وأشار بوقادوم إلى أن بلاده مجبرة على التدخل بوسيلة الوساطة؛ لأن من واجب أي ديبلوماسية تحقيق السلم بين الإخوة لأسباب أساسية مطلقة، مع وجوب أن يفهم الجميع أن هذا الأمر يشكل جزءا من أمن الجزائر.

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