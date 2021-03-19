مجلس قبائل الطوارق يؤكد دعمه لحكومة الوحدة الوطنية

أكد مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا، خلال لقائهم أمس رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على وحدة التراب الليبي، وأهمية دعم مسار السلام والاستقرار في الوطن عن طريق المبادرات المجتمعية والجسم التشريعي الذي يمثل تطلعات وآمال كل الليبيين، وحكومة الوحدة الوطنية.

وحسب الصفحة الرسمية لمجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا، فقد أبدى المجلس أمله في أن يتم دعم الحكومة الجديدة وتعزيزها إلى أن تتحق طموحات الشعب المتمثلة في المصالحة الشاملة والعدالة الانتقالية، وتوفير الخدمات والتنمية المستدامة، وإشراك كافة أطياف الشعب الليبي في الاستحقاقات القادمة في وقتها وتاريخها المحدد سلفا.

هذا كما تم خلال اللقاء اعتماد مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا، والاعتداد به كجسم شرعي وفق القوانين المتبعة، وهو الممثل الوحيد لقبائل الطوارق في ليبيا.

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