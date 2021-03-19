وزير الدفاع الإيطالي: ليبيا أولوية إستراتيجية لبلادنا

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن ليبيا أولوية إستراتيجية بالنسبة لبلاده.

وقال غويريني في تصريحات نقلتها وكالة آكي، إن وزارته ستواصل متابعة التعاون العسكري التقني مع ليبيا والتركيز قبل كل شيء على التدريب.

وأوضح وزير الدفاع التركي أن أولوياتهم تتضمن ضمان الدعم لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وفق ما نصت على الاتفاقية الموقعة في شهر ديسمبر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني السابقة.

ولفت غويريني إلى أهمية التعاون العسكري مع ليبيا كي تعود بلاده للعب دور ريادي، ومد يد العون لدعم مؤسساتها مع احترام السيادة الوطنية الليبية.