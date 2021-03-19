“إيريني” تُفتش سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا

قامت إحدى دوريات المهمة البحرية الأوروبية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، بتفتيش سفينة تجارية كانت في طريقها إلى ليبيا، وفق ما أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال جوزيب بوريل عبر حسابه في موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، إنه وبعد التحقق من حمولة السفينة سمح لها باستئناف رحلتها باتجاه ليبيا.

وأشار بوريل إلى أن “الاتحاد الاوروبي هو الطرف الأكثر فعالية في تطبيق قرار الأمم المتحدة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا”.

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