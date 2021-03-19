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حراك الانتخابات الرئاسية ينطلق بأعماله الداعمة للمسار الانتخابي في البلاد

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت مجموعة من الليبيين من مختلف المدن والتوجهات، انطلاق حراك الانتخابات الرئاسية، لدعم المسار الانتخابي والوصول إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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