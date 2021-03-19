حراك الانتخابات الرئاسية ينطلق بأعماله الداعمة للمسار الانتخابي في البلاد

أعلنت مجموعة من الليبيين من مختلف المدن والتوجهات، انطلاق حراك الانتخابات الرئاسية، لدعم المسار الانتخابي والوصول إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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