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لجنة مكافحة كورونا تقرر حظرا جزئيا وعددا من التوصيات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

منعا لانتشار الوباء، قررت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا فرض حظر التجول التام اعتبارا من اليوم الجمعة، لمدة أسبوعين، من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا، مستثنية من الحظر الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقاية المقررة، كما أوصت اللجنة باستمرار الدراسة داخل المؤسسات التعليمية مع التقيد بالدليل الإرشادي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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