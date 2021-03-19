«بوريل»: الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار بليبيا

قال المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارته مقرّ قيادة عملية “إيريني” في روما الخميس، إن الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار إذا طلبت الأمم المتحدة منه ذلك، والاتحاد الأوروبي قدم أكثر من 700 مليون يورو لدعم ليبيا اقتصاديا وسياسيا خلال السنوات الماضية”.

وأكد بوريل، تزايد الوجود العسكري، لتركيا وروسيا خاصة، في ليبيا خلال 2020، وقال: “لا نجهل الدور المهم لتركيا في تطوير الأعمال العسكرية خلال حرب 2019، ولولا تدخلها لكان الوضع مختلفًا تمامًا، وانسحاب المقاتلين الأجانب لن يحدث غدا إذ علينا أن نتقدم تدريجيًّا بأن نضمن وقف إطلاق النار ثم نبحث عن مراقبته لضمان استمراره وإعطاء الوقت للسلطات الجديدة لأداء عملها”.

وأوضح أن عملية “إيريني” هيأت البيئة المستقرة للسماح بتحقيق المصالحة في ليبيا والمضيّ قدما إلى الأمام، وقد نفذت إيريني 2300 عملية استدعاء، وصادرت شحنات وقود غير قانونية، وقدّمت 20 تقريرا سريا لفريق الخبراء بمجلس الأمن، كما راقبت أيضا 16 ميناء ومنشأة نفطية، و25 مطارا ومهبطا، و200 رحلة جوية كانت تحمل أسلحة إلى ليبيا.